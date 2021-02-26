Уроженец РФ будет баллотироваться в мэры Нью-Йорка

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Живущий в Соединенных Штатах уроженец РФ Виталий Филипченко планирует баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Кандидат хочет научить город, как правильно распоряжаться бюджетом, сообщает РИА Новости.

Предварительные выборы должны состояться 22 июня, всеобщие выборы пройдут 2 ноября. В настоящий момент на должности мэра Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио.

Филипченко будет участвовать в избирательной кампании в качестве независимого кандидата. Уроженец России родом из Сибири, живет в США свыше 10 лет. Он женился на американке. Будущий кандидат на пост мэра в своей компании занимается грузоперевозками.

"Ну и плюс есть большой стереотип, что если мигрант, то занимайся там бизнесом, купишь себе квартиру, купишь вторую квартиру в Майами, яхту и все, и успокойся. Потому что как бы эмигранты – второй класс, все, хватит, не лезьте и никуда не суйтесь", – сказал он. Свои шансы на победу Филипченко оценивает в 50%.

Он также не боится русофобии, указывая, что любую негативную информацию можно обернуть на пользу. По его словам, на должность претендуют десятки кандидатов, так как "терпение лопнуло" и нужны перемены.

Билл де Блазио переизбран мэром Нью-Йорка в ноябре 2017 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал защитить от провокаций предстоящие выборы в Госдуму. Попытки извне узурпировать право народа России определять свое будущее должны быть пресечены, заключил глава государства.