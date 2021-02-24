Депутат МГД Валерий Головченко: Москва готова обучать будущих наблюдателей на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что в столице готовы обучать будущих наблюдателей на выборах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Работа наблюдателем на выборах – это возможность для каждого на практике продемонстрировать свою гражданскую ответственность. При этом совершенно не важно, каких политических воззрений придерживается наблюдатель, – он должен быть беспристрастным участником избирательного процесса. Наблюдатель не зависит ни от каких политических сил, он может отследить соблюдение всех необходимых процедур и оперативно просигнализировать в случае возникновения каких-либо сложностей", – высказался Головченко.

Он подчеркнул, что Москва способна обучать наблюдателей, предоставляя им необходимую информацию и помогая в изучении законов.

Головченко также отметил, что данная деятельность повышает юридическую грамотность человека.

"В Москве речь идет не только о голосовании, но и о цифровизации избирательного процесса. Дистанционное голосование – это тренд, по которому будет развиваться электоральная система в будущем, но не у всех еще есть понимание, как эта система работает", – уточнил депутат.

Он объяснил, что желающие могут узнать, как организован этот процесс, как производится подсчет голосов, как реагируют на сообщения о якобы имевших место нарушениях.

На сегодняшний день в корпусе наблюдателей в столице насчитывается порядка 7,5 тысячи человек.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что видеонаблюдение в единый день голосования в 2021 году позволит сделать выборы максимально прозрачными и исключить провокации.

