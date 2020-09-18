Приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться к выборам в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К выборам в Госдуму может появиться приложение "Мобильный наблюдатель", рассказал руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"Мы должны сделать так, чтобы у наблюдателя был инструмент для быстрой коммуникации, чтобы он мог докладывать об обстановке. Прошу сделать приложение к следующим выборам в Государственную думу", – отметил он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий. Уточняется, что они запланированы на 2021 год.

В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).