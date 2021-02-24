Путин заявил о попытках извне подорвать развитие России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии ФСБ.
"Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру", – заявил президент РФ.
Путин подчеркнул, что Россию пытаются остановить с помощью санкций, блокировки крупных международных проектов и инструментов спецслужб. Глава государства отметил, что подобные действия по отношению к России являются абсолютно бесперспективными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическая жизнь в России является насыщенной и многогранной. По его словам, у власти много оппонентов, что является нормальным политическим процессом. Он уточнил, что политическая жизнь в РФ будет развиваться и дальше.
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