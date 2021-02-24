Путин рассказал о самой большой угрозе

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин считает терроризм самой опасной угрозой. По словам главы государства, борьба с террористической деятельностью осуществляется и на дальних подступах, в том числе в Сирии, говорится на сайте Кремля.
"И прежде всего постоянной собранности, выверенных, упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой – с терроризмом", – сообщил Владимир Путин. Президент России во время заседания коллегии ФСБ добавил, что в декабре была уничтожена последняя организованная бандгруппа, которая совершала преступления на территории Ингушетии и Чечни.
Также в рамках встречи Владимир Путин поблагодарил коллегию Федеральной службы безопасности за профессиональную работу.
За 2020 год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Уточнялось, что с января по декабрь было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера.
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