Более 60 преступлений террористической направленности пресекли в Москве за год

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В 2020 году в столице выявили и пресекли 61 преступление террористической направленности, сообщили на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

Также в ведомстве заявили, что число зарегистрированных в России преступлений террористического характера за прошлый год выросло почти на треть, а экстремистской направленности – более чем на 40%.

В частности, с января по декабрь 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что в селе Катар-юрт уничтожили шесть боевиков, и таким образом, с террористическим подпольем в республике полностью покончено.

Он рассказал, что ликвидированные боевики находились в федеральном розыске. На данный момент четверо из них, в том числе опознаны. По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно при его личном участии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.