Более 60 преступлений террористической направленности пресекли в Москве за год

14:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2020 году в столице выявили и пресекли 61 преступление террористической направленности, сообщили на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.
Также в ведомстве заявили, что число зарегистрированных в России преступлений террористического характера за прошлый год выросло почти на треть, а экстремистской направленности – более чем на 40%.
В частности, с января по декабрь 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что в селе Катар-юрт уничтожили шесть боевиков, и таким образом, с террористическим подпольем в республике полностью покончено.
Он рассказал, что ликвидированные боевики находились в федеральном розыске. На данный момент четверо из них, в том числе опознаны. По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно при его личном участии.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: