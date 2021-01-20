Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в селе Катар-юрт и объявил об окончательной ликвидации террористического подполья на территории республики.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве 6 человек", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ликвидированные боевики находились в федеральном розыске. На данный момент четверо из них, в том числе сам Бютукаев, опознаны. По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно при его личном участии.

"Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться", – сообщил президент Чечни.

Он отметил, что Владимир Путин был в курсе проведения спецоперации и отслеживал ход ее проведения, внося некоторые корректировки. О ее успешном завершении Кадыров сообщил лично президенту РФ.

"Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили. Все находящие в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации в Грозном двух боевиков. В результате их атаки в центре города один полицейский погиб, еще один получил ранение, террористы были ликвидированы ответным огнем. По словам Кадырова, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.