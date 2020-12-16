В ходе спецоперации в Чечне ликвидировали боевика

Фото: nac.gov.ru

Участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидировали в Чечне.

Как сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет. Инцидент произошел в Ачхой-Мартановском районе.

"Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было", – написал Кадыров. По его словам, в отношении боевика 1988 года рождения было заведено уголовное дело.

Он участвовал в НВФ на территории иностранного государства и находился в розыске с 2012 года.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в 2020 году в РФ предотвратили более 40 терактов, ликвидировали 49 боевиков и задержали 36 бандглаварей.