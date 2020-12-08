Более 40 терактов предотвратили в России в 2020 году

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Более 40 терактов предотвратили в РФ в 2020 году, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

В текущем году в России ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей. Также за это время на территорию страны не пустили 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму.

Ранее суд признал жительницу Воронежской области Надежду Белову виновной в оправдании терроризма в Сети. Ей назначили штраф в 400 тысяч рублей.

36-летняя женщина разместила в интернете комментарий, оправдывающий действия подростка, совершившего террористический акт в Архангельске 31 октября 2018 года. В отношении нее возбудили уголовное дело.