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Общество

05:40

Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой

общество

Фото: facebook.com/svetlana.prokopyeva

Прокуратура запросила шесть лет колонии с последующим запретом заниматься журналистикой в течение четырех лет для журналистки Светланы Прокопьевой.

В сентябре 2019 года ей было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Как сообщила ТАСС адвокат журналистки Татьяна Мартынова, приговор вынесут 6 июля.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске, когда погиб один человек.

Главный редактор радиостанции Максим Костиков пояснял, что Прокопьева в эфире "подвергла критическому анализу ситуацию в стране".

Позже текст передачи был выложен в форме статьи под названием "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". В ней речь шла о возможных причинах теракта.

Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора. Оба СМИ оштрафовали, а Следственный комитет (СК) возбудил дело.

В лингвистических экспертизах текста со стороны обвинения оправдание терроризма было усмотрено, а четыре экспертизы со стороны защиты таких признаков не увидели.

Союз журналистов России (СЖР) присоединился к оценке независимых экспертов, которые пришли к выводу, что оправдания терроризма в текстах журналистки не усматривается.

"Мы не можем давить на суд, но надеемся на справедливое решение. При необходимости юристы СЖР могут оказать коллеге всю необходимую поддержку", – сказал глава СЖР Влдаимир Соловьев.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове".

Ранее суд заочно арестовал журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева, обвиняемый в вымогательстве. Также был объявлен в международный розыск.

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