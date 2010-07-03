МВД попросило арестовать журналиста "Росбалта"

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МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева. Ходатайство рассмотрят 11 ноября. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Бушманов, журналисту заочно предъявлено обвинение в вымогательстве. Также он объявлен в международный розыск.

"Следствие указывает, что Шварев является безработным, тем самым пытаясь скрыть его профессиональный статус журналиста", – добавил Бушманов. Сам Шварев сообщил ТАСС, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Он свою вину не признает.

По словам журналиста, обвинение считает, что он разместил в Сети статью, содержащую ложные сведения о Ракишеве, а затем требовал деньги за удаление материала. Шварев связывает преследование с материалами о деле криминального авторитета Шакро Молодого, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников СК.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов напомнил, что в ходе обысков в редакции оперативники "пробивали" компьютеры на слово "Шакро". Шварев специализируется на журналистских расследованиях. В апреле в агентстве проводились обыски в рамках дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова.