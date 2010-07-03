Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:29

МВД попросило арестовать журналиста "Росбалта"

общество суды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева. Ходатайство рассмотрят 11 ноября. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Бушманов, журналисту заочно предъявлено обвинение в вымогательстве. Также он объявлен в международный розыск.

"Следствие указывает, что Шварев является безработным, тем самым пытаясь скрыть его профессиональный статус журналиста", – добавил Бушманов. Сам Шварев сообщил ТАСС, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Он свою вину не признает.

По словам журналиста, обвинение считает, что он разместил в Сети статью, содержащую ложные сведения о Ракишеве, а затем требовал деньги за удаление материала. Шварев связывает преследование с материалами о деле криминального авторитета Шакро Молодого, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников СК.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов напомнил, что в ходе обысков в редакции оперативники "пробивали" компьютеры на слово "Шакро". Шварев специализируется на журналистских расследованиях. В апреле в агентстве проводились обыски в рамках дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика