Обыски в "Росбалте" связаны с делом о клевете по заявлению Усманова

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Обыски в информационном агентстве "Росбалт" в столице проводятся в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено полицией по заявлению Усманова, оно связано с одной из публикаций агентства. В рамках этого дела проводятся обыски", – уточнили в правоохранительных органах. Там добавили, что полицейские изымают жесткие диски и другие материалы.

Ранее сообщалось, что правоохранители с утра четверга начали следственные действия в офисе информагентства. По сведениям редакции, туда пришли люди в штатском, представившиеся сотрудниками Московского уголовного розыска.

Группа из семи человек перекрыла свободный доступ сотрудников в помещение. Отмечалось, что две пресс-конференции в агентстве оказались под угрозой срыва.