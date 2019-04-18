Следственные действия проходят в московском офисе "Росбалта"

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Правоохранители проводят следственные действия в столичном офисе информагентства "Росбалт", передает редакция.

Сотрудники правоохранительных органов пришли утром в четверг. "Работа сотрудников московского офиса ИА "Росбалт" была сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска", – говорится в сообщении агентства.

По словам старшего группы, они планируют осмотреть одно из рабочих мест в офисе в рамках уголовного дела. О каком именно деле идет речь, неизвестно.

По информации "Росбалта", группа из семи человек перекрыла свободный доступ сотрудников в помещение. Две пресс-конференции в агентстве оказались под угрозой срыва.