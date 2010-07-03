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Московская редакция "Росбалта" полностью прекратила работу из-за обысков, заявил главный редактор информагентства Николай Ульянов.

По его словам, руководство агентства собирается жаловаться в прокуратуру на действия полицейских. Сейчас они обыскивают рабочие помещения, уточнил Ульянов. Он отметил, что обыски проводятся по постановлению московского дознавателя.

"Нам сказали, что есть некое уголовное дело от декабря прошлого года по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова. Якобы претензия к одному из наших сотрудников. Сотрудники полиции ведут себя довольно вежливо, говорят, что конкретно к "Росбалту" претензий нет. Однако при этом изымают не только системный блок этого сотрудника, но еще и мой системный блок", – цитирует главного редактора РИА Новости.

"В таких условиях мы вынуждены были прекратить полностью работу московской редакции (вторая редакция "Росбалта" находится в Петербурге). Что касается Алишера Усманова, то "Росбалт" вообще не проводил никаких расследований про него, не было никаких своих публикаций о нем. Если что-то и было, то это обычные новости, о которых писали многие СМИ", – подчеркнул Ульянов.

В редакции сообщали, что утром в четверг работа сотрудников московского офиса "была сорвана группой людей в штатском", которые представились сотрудниками Московского уголовного розыска. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции. Свободный доступ сотрудников в помещение перекрыли.