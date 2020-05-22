"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 млрд рублей

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Медиахолдинг РБК получил исковое заявление от "Роснефти" в Арбитражный суд Москвы. Нефтяная компания потребовала с холдинга 43 миллиарда рублей в качестве репутационного вреда.
Отмечается, что речь идет о материал на сайте РБК от 14 мая: "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".
В пресс-службе издания ТАСС сообщили, что убеждены в достоверности заметки, основанной исключительно на официальных данных. Компания выразила готовность отстаивать свою позицию.
В то же время Союз журналистов России назвал сумму иска неадекватной. В заявлении на сайте Союза указали, что обороты СМИ "несопоставимы с оборотами нефтяных компаний".
СЖР рассматривает "данный случай как потенциально опасный прецедент, который может поставить под угрозу права СМИ на свободу слова и свободу распространения информации".
Союз также призвал компетентные органы досконально разобраться в деле и выразил надежду, что суд примет взвешенное решение, если стороны не урегулируют разногласия.
Бывший министр культуры Владимир Мединский ранее потребовал через суд с изданий "Лента.ру" и "Новый взгляд" 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Отмечалось, что он просил признать не соответствующими действительности сведения из материала "Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле".
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