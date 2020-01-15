Мединский подал в суд на издание "Лента.ру"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министр культуры Владимир Мединский потребовал через суд с изданий "Лента.ру" и "Новый взгляд" 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Симоновского районного суда столицы Кристина Швадченко, беседа по иску назначена на 31 января.

По ее словам, истец просит признать не соответствующими действительности сведения, распространенные на информационных ресурсах. Отмечается, что речь идет о материале "Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле".

Он был опубликован на сайте "Лента.ру" 25 ноября 2019 года по факту общения чиновника с читателями издания РБК в прямом эфире 22 ноября. По мнению журналистов "Ленты.ру", некоторые заявления министра "не вполне увязываются с реальной политикой Минкульта".

В тексте попеременно приводились цитаты Мединского, а затем шли указания на противоречия со ссылками на опубликованные на ресурсе новости. Сайт издания "Новый взгляд" скопировал материал, изменив первую часть заголовка на фразу "Как Мединский врет россиянам".

11 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тысяч долларов и клевете на предпринимателя Алишера Усманова.