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В мире

16:09

Одна из подозреваемых в убийстве Шеремета отправлена под домашний арест

за рубежом общество суды

Фото: ТАСС/Serg Glovny/Zuma

В Киеве решением суда была отправлена под домашний арест одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу Печерский районный суд избрал меру пресечения для военного медика Яны Дугарь. Ее поместили под круглосуточный домашний арест.

Следствие полагает, что арестованная участвовала в подготовке плана по убийству Шеремета. В частности, ей инкриминируют визуальное наблюдение за местом жительства журналиста. Кроме того, она собирала данные о расположении камер видеонаблюдения на близлежащей территории.

Ранее стало известно, что на Украине были задержаны подозреваемые в убийстве журналиста.

Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году. Он ехал на машине на утренний эфир на радио, и в этот момент в ней сработало взрывное устройство. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Шеремет числился в штате корреспондентов новостных программ на канале ОРТ, после являлся автором специальных проектов и документальных фильмов на Первом канале. Помимо этого, он вел еженедельную программу "Время". Последнее время он жил и работал в столице Украины.

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