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В мире

16:47

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

за рубежом общество

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия Главной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", – написал министр в Twitter.

Журналист погиб в Киеве в 2016 году. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле. Мощность взрывного устройства составила около полукилограмма в тротиловом эквиваленте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство.

Павел Шеремет работал корреспондентом новостных программ на канале ОРТ, затем был автором спецпроектов и документальных фильмов на Первом канале, а также ведущим еженедельной аналитической программы "Время". Последние пять лет он жил и работал в Киеве.

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