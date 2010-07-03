В Госдуме прокомментировали слова депутата Рады о "братском народе"

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил заявление депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина" Ивана Крулько о том, что украинцы станут "братским народом" для русских, когда вассалами России.

По словам Бальбева, украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. "Именно поэтому соловьем заливается, заявляя о "притязаниях" России на самое святое – украинскую независимость", – цитирует его RT.

По мнению депутата, говорить, что в Москве "ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность" стало политической программой для украинского истеблишмента.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет полагает, что украинцы для россиян – самый близкий народ по духу, по менталитету и истории, поэтому они всегда останутся братским народом для РФ независимо от политического режима.

"Это самый близкий для нас народ по духу, по менталитету, исторически. Поэтому мы их никогда не разделяли. Я целиком и полностью в этом уверен и не сомневаюсь. Нас связывают кровные и родственные связи", – цитирует его РИА Новости.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич высказал аналогичную точку зрения. Он также напомнил, что Никита Хрущев "незаконно передал" Крым Украине.

"Но где это видано, чтобы такие подарки получали вассалы? Я уж не говорю о последних десятилетиях существования Советского Союза, когда мнение первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого по многим вопросам жизни страны было решающим",– сказал Клинцевич.

Ранее Крулько сказал, что украинцы снова "станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России. Он подчеркнул, что Украина должна отстаивать свои национальные интересы, но они не пересекаются с интересами России.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что у Украины и России из общего осталась только государственная граница.

Запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе не приближает разрешения проблем между Москвой и Киевом. Такие отношения нельзя назвать братскими, констатировал Зеленский.