Полиция определила основную версию убийства журналиста Шеремета

Фото: ТАСС/ZUMA/Sergii Kharchenko

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета считает, что нападение было совершено с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда главы Национальной полиции Евгения Коваля.

"Следствие рассматривало четыре версии... Позже остановилось на одной – убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине", – заявил сотрудник правоохранительных органов Украины.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой мужчина следовал на работу, сработало взрывное устройство. В ходе следствия над делом об убийстве представителя СМИ работали специалисты ФБР США. Сотрудники правоохранительных органов отработали 577 томов уголовного производства.

По делу об убийстве Шеремета в Киеве были задержаны один из участников силовой операции в Донбассе Андрей Антонено и врач-волонтер Юлия Кузьменко.

