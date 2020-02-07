В Грозном напали на журналистку "Новой газеты" и адвоката

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Неизвестные в Грозном совершили нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, нападение произошло у гостиницы "Континент". "Обе женщины были избиты", – сказал собеседник агентства.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала, что пострадавшие обратились в дежурную часть. Следственно-оперативная группа выехала на место "для выяснения обстоятельств" инцидента.

"Новая газета" пишет, что нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы. "В основном, били именно женщины, руками и ногами", – отмечается в сообщении.

Также указывается, что Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Обозреватель специализируется на расследованиях относительно деятельности силовиков в Чечне.

Басманный суд Москвы ранее арестовал до 29 марта пятого экс-полицейского Акбара Сергалиева по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.