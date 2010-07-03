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02:19

Три чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить жилье

общество

02:19

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Фото: YouTube/ЧГТРК "Грозный"

Три уроженки Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за просьбу предоставить жилье, сообщает телеканал "Грозный".

В результате проверки выяснилось, что на самом деле женщины не нуждались в жилплощади, так как переехали около 20 лет назад в Дагестан. При этом в Чечне у них остались родственники.

Женщин и членов их семей вызвали на разговор в правительство, где чиновники раскритиковали родственников за то, что они не вернули чеченок домой.

"Когда такое было, чтобы чеченцы не смотрели за своими женщинами? Это позор", — заявил первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев.

Родственники объяснили, что неоднократно пробовали вернуть женщин на родину, но безуспешно. Члены семьи пообещали чиновникам, что больше "не позволят им попрошайничать".

В марте виновник ДТП в Москве, которое унесло жизни двух человек, скрылся с места происшествия, но после призыва Кадырова явился в полицию и принес извинения.

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общество

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