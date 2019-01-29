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00:45

Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на слова Кадырова

политика

00:45

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Скриншот видео: YouTube/Россия 24

Депутат Рады Борислав Береза заявил, что не считает себя обязанным извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, передает РИА Новости.

Также депутат усомнился, что предупреждение главы Чечни Рамзана Кадырова можно расценить как угрозу, и подчеркнул, что не собирается ходить с охраной.

"Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, СБУ бы сообщили", – приводит слова Березы "Громадское телевидение".

Кадыров ранее заявил, что если депутат не извинится перед Скабеевой, то найдется "истинный мужчина", который его найдет и "влепит звонкую оплеуху".


Представитель украинской делегации в кулуарах ПАСЕ преградил Скабеевой путь к вице-спикеру Рады Ирине Геращенко и помешал задать вопрос.

Береза также заявил, что не считает Скабееву журналисткой и высказал еще несколько оскорблений в ее адрес. Инцидент произошел 24 января.

В свою очередь украинский журналист Сергей Сидоренко толкнул российскую журналистку. По его словам, она "мешала" вице-спикеру Ирине Геращенко.

Представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с происшествием.

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