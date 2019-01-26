Муж Скабеевой прокомментировал инцидент в ПАСЕ

Фото: скриншот телеканал Россия 1, программа "60 минут"
Супруг российской журналистки Ольги Скабеевой телеведущий Евгений Попов прокомментировал инцидент, случившийся в ПАСЕ.
"В случае с Ольгой очевидно, что вот этот рогуль – корреспондент он или редактор "Европейской правды", Сергей его, по-моему, зовут – применил насилие к журналисту", – написал Попов в Facebook.
Рогуль – жаргонизм, используемый городскими жителями Украины в отношении людей, приехавших из деревни, и неспособных принять культуру города.
24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабеева попыталась задать вопрос, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. После российскую журналистку толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко, а потом так же поступил депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.
Сидоренко отказался извиняться, заявив, что Скабеева "мешала" Геращенко, "подталкивала ее и при этом влезла в прямой эфир".
Ранее стало известно, что представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением журналистки Березой.
Скабеева, комментируя инцидент, выразила мнение, что поведение депутата было продиктовано тем, что он уверен в своей безнаказанности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.