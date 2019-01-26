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15:03

Муж Скабеевой прокомментировал инцидент в ПАСЕ

политика

15:03

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Фото: скриншот телеканал Россия 1, программа "60 минут"

Супруг российской журналистки Ольги Скабеевой телеведущий Евгений Попов прокомментировал инцидент, случившийся в ПАСЕ.

"В случае с Ольгой очевидно, что вот этот рогуль – корреспондент он или редактор "Европейской правды", Сергей его, по-моему, зовут – применил насилие к журналисту", – написал Попов в Facebook.

Рогуль – жаргонизм, используемый городскими жителями Украины в отношении людей, приехавших из деревни, и неспособных принять культуру города.

24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабеева попыталась задать вопрос, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. После российскую журналистку толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко, а потом так же поступил депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Сидоренко отказался извиняться, заявив, что Скабеева "мешала" Геращенко, "подталкивала ее и при этом влезла в прямой эфир".

Ранее стало известно, что представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением журналистки Березой.

Скабеева, комментируя инцидент, выразила мнение, что поведение депутата было продиктовано тем, что он уверен в своей безнаказанности.

политика

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