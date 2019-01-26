Толкнувший Скабееву украинский журналист отказался извиняться

Украинский журналист Сергей Сидоренко, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, прокомментировал свои действия.
Он отметил, что Скабеева "мешала" вице-спикеру Ирине Геращенко, "подталкивала ее и при этом влезла в прямой эфир".
"Жаль ли мне, что так произошло? Конечно, пришлось потратить время на написание этого поста. Покаялся ли я и готов ли принести извинения? А вот тут, простите, нет", – написал Сидоренко в Facebook.
24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул Сидоренко. После этого так же поступил депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, а затем и оскорбил Скабееву.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента призвал Березу извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой. По мнению Кадырова, Березе следует усвоить, что если он должным образом не извинится перед Скабеевой, то найдется "истинный мужчина", который его найдет и "влепит звонкую оплеуху".
Ранее стало известно, что представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением журналистки Березой.
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