Скабеева рассказала об инциденте с депутатом Рады в ПАСЕ

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Представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением журналистки Ольги Скабеевой украинском депутатом Бориславом Березой.

Инцидент произошел 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко. Скабеева попыталась задать вопрос об удерживаемых на Украине гражданах России, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. Затем Скабееву толкнул представитель делегации из Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Рады Борислав Береза.

"Только представьте, как стремительно бы развивались события, если бы подобное, предположим, произошло в России с иностранным журналистом. Американский конгресс и тот самый Европейский парламент, где на меня вчера набросился представитель украинской делегации, к этой минуте уже обсуждали бы введение новых санкций, а может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды", – прокомментировала RT ситуацию Скабеева.

По мнению журналистки, поведение депутата было продиктовано тем, что он уверен в своей безнаказанности. "Он исходит из того, что правда на его стороне, оскорбляет и угрожает", – резюмировала Скабеева.

Ранее Рамзан Кадыров призвал Березу извиниться перед российской журналисткой. Как подчеркнул глава Чечни в своем Telegram-канале, если бы это произошло в России с украинской журналисткой, то на Западе получило бы огласку. Сейчас же там молчат "как будто в рот воды набрали".