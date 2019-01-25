Кадыров призвал депутата Рады извиниться перед российской журналисткой

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в ПАСЕ Борислава Березу извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.
Он преградил ей путь к вице-спикеру Рады Ирине Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Береза также заявил, что не считает Скабееву журналисткой и высказал еще несколько оскорблений в ее адрес.
Как подчеркнул Кадыров, если бы это произошло в России с украинской журналисткой, то на Западе это получило бы огласку.
"А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Он считает, что украинцам следует присмотреться к тем, кто на управляет Украиной.
"А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" – заключил Кадыров.
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