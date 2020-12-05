Жительницу Воронежской области осудили за оправдание терроризма в Сети

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Второй Западный окружной военный суд признал жительницу Воронежской области Надежду Белову виновной в оправдании терроризма в Сети.

Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Андропов, ей назначили штраф в 400 тысяч рублей. В мае в отношении Беловой возбудили уголовное дело.

Было установлено, что 36-летняя женщина разместила в интернете комментарий, оправдывающий действия подростка, совершившего террористический акт в Архангельске 31 октября 2018 года.

Тогда 17-летний подросток принес самодельное взрывное устройство к зданию ФСБ по региону. На входе произошел взрыв, от которого юноша погиб, а трое сотрудников ведомства получили ранения.

Ранее псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которая также публично комментировала инцидент в Архангельске, оштрафовали на 500 тысяч рублей.