Суд заочно арестовал боевиков, причастных к гибели российского летчика в Сирии

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Басманный суд Москвы заочно арестовал троих участников террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), причастных к гибели пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова в 2018 году в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав троим обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", – сказали в суде.

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Роман Филипов был сбит террористами 3 февраля 2018 года при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии. Он до последнего момента удерживал самолет в небе и успел доложить, что его сбили ракетой.

За проявленный героизм Филипов был удостоен звания Героя России посмертно.