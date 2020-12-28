Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в центре Грозного.

"В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он подтвердил, что в результате нападения пострадал второй сотрудник полиции, он находится в стабильном состоянии. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

"Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен", – уточнил Кадыров.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента были убиты два полицейских, однако потом эта информация была опровергнута.