Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в Грозном

17:03
Фото: ТАСС/Таисия Боршигова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в центре Грозного.
"В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он подтвердил, что в результате нападения пострадал второй сотрудник полиции, он находится в стабильном состоянии. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.
"Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен", – уточнил Кадыров.
Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента были убиты два полицейских, однако потом эта информация была опровергнута.
В центре Грозного произошла перестрелка
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