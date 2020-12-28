Два силовика погибли при нападении в Грозном – СМИ

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Двое сотрудников правоохранительных органов погибли при нападении в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов", – заявил источник.

Отмечается, что один из боевиков ликвидирован в ходе перестрелки.

Ранее в Дагестане задержали четырех членов группировки "Исламское государство" (организация, запрещенная на территории РФ). Сообщалось, что они готовили теракт возле здания правоохранительных органов.