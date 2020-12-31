Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников убитых в Грозном боевиков.
По его словам, родственники нападавших делают "безответственные заявления". Кадыров также указал, что "они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня".
"Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону", – сказал Кадырова на совещании правительства в Грозном.
Он добавил, после нападения на силовиков распространяются слухи, что якобы двое напавших были убиты после ссоры из-за отсутствия маски, передает РИА Новости.
Представители двух ингушских кланов Тимурзиевых и Султыговых ранее записали видеообращение к Кадырову с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших на сотрудников ППС в Грозном.
После этого председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их в четверг, 31 декабря на встречу в Грозный, обещав предоставить доказательства.
28 декабря в результате атаки в центре города один полицейский погиб, еще один получил ранение, террористы были ликвидированы ответным огнем. По словам Кадырова, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.
Глава Чечни также указал, что бандитами были уроженцы Ингушетии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы. В 2012 году они переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".
Кадыров сообщил, что установлены личности террористов, напавших на полицейских в Грозном
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