Жириновский отреагировал на требование Кадырова об извинениях

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал требование главы Чечни Рамзана Кадырова об извинениях.

Известно, что конфликт между политиками произошел на фоне убийства учителя под Парижем, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон оправдывает карикатуры и этим подталкивает мусульман к терроризму. На это Жириновский заявил, что главы регионов не должны вмешиваться в данную ситуацию.

Позднее Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова о полномочиях руководителей регионов. Глава Чечни призвал парламентария не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает".

Жириновский отметил, что в своей речи не обращался конкретно к Кадырову.

"Я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал. <...> Почему он на себя это принимает – непонятно", – сообщил Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.

Лидер ЛДПР пояснил, что вопрос религии – личное дело каждого гражданина. Он напомнил, что Россия является светским государством.

Жириновский подчеркнул, что не будет спрашивать разрешения, что и когда ему говорить. Он также выразил удивление словам Кадырова о "продаже" мандатов ЛДПР в Госдуме. Лидер партии предложил главе Чечни назвать конкретные имена.

Ранее Макрон оправдался за карикатуру на пророка Мухаммеда. Он отметил, что понимает причины гнева мусульман.