Собчак пригрозили отрезать голову за поддержку Макрона

16:44
Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"
Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за ее публикаций в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Собчак показала пропущенные звонки от неизвестных и сообщения с угрозами.
Ранее телеведущая уже говорила об угрозах в свой адрес. "Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами", – говорила она.
Пост в поддержку Макрона Собчак опубликовала в Instagram 27 октября. Она назвала французского лидера своим героем за борьбу с религиозным фанатизмом.
16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.
Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман. Макрон высказал идею о необходимости освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
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