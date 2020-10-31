Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова о терроризме

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому принести извинения за его высказывания о терроризме и полномочиях руководителей регионов.

Глава Чечни призвал парламентария не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает".

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, – это то, что я стараюсь делать достойно!" – написал Кадыров в Telegram.

Также глава Чечни призвал депутата не касаться религиозных тем.

Накануне Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях Кадырова заявил, что необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться в вопросы внешней политики.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя трагедию, Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман.



Кадыров отреагировал на это, заявив, что президент Франции в скрытой форме призывает мусульман совершать преступления. Он добавил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно.

Критику главы Чечни в адрес французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что внешнюю политику России формирует Владимир Путин, а главы субъектов не могут заниматься внешней политикой и тем более не принимают каких-либо решений.