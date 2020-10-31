Макрон оправдался за карикатуру на пророка Мухаммеда

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Правительство Франции не имеет отношения к карикатурам на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Об этом заявил в эфире катарской Al Jazeera заявил президент республики Эммануэль Макрон.

"Эти рисунки опубликованы независимым изданием, не связанным с правительством Франции. Французские власти не имеют к этому никакого отношения, это не правительственный проект", – объяснил глава государства.

Макрон отметил, что понимает причины гнева мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда. При этом президент Франции объяснил, что протесты, начавшиеся после его высказывания, стали следствием неправильного понимания слов главы государства.

В среде мусульман заявления Макрона после убийства французского учителя, который показывал карикатуру на уроке о свободе слова, расценили так, будто президент выступает против ислама, но это, по словам самого лидера Франции, не соответствует действительности.

К тем, кто критикует Эммануэля Макрона, накануне присоединился боец UFC Хабиб Нурмагомедов. По словам бойца, под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

