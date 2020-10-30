Нурмагомедов резко высказался в адрес Макрона

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Хабиб Нурмагомедов присоединился к тем, кто критикует слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей. По словам бойца, под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.
"Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей", – написал спортсмен в Instagram. Как подчеркивает Нурмагомедов, данные провокации выйдут боком.
В своей публикации боец не стал упоминать Макрона, но сопроводил пост фото президента Франции со следом от обуви.
16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив. Погибший якобы показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.
Комментируя данную трагедию, Макрон сказал, что во Франции не откажутся от публикации карикатур. Президент Франции объявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране.
Кроме того, 29 октября нападение на людей произошло около церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, в том числе священник. Одну женщину обезглавили.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: