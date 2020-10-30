Нурмагомедов резко высказался в адрес Макрона

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Хабиб Нурмагомедов присоединился к тем, кто критикует слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей. По словам бойца, под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

"Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей", – написал спортсмен в Instagram. Как подчеркивает Нурмагомедов, данные провокации выйдут боком.

В своей публикации боец не стал упоминать Макрона, но сопроводил пост фото президента Франции со следом от обуви.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив. Погибший якобы показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя данную трагедию, Макрон сказал, что во Франции не откажутся от публикации карикатур. Президент Франции объявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране.

Кроме того, 29 октября нападение на людей произошло около церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, в том числе священник. Одну женщину обезглавили.