Три человека погибли при нападении у церкви в Ницце – СМИ

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Три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких пострадавших. Отмечалось, что в ходе нападения была обезглавлена женщина. Точное местоположение неизвестно: по одним сведениям, нападение произошло около церкви Нотр-Дам, по другим – возле собора.

Сообщается, что нападавшего задержали правоохранительные органы. В ходе задержания он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.

Глава города также распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

В настоящий момент нет подробной информации о личности преступника и о его действиях на месте преступления.