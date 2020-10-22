Подозреваемым в убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения

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Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения, сообщает РИА Новости.

Отца одного из учеников, критиковавшего учителя на видео, Брахима С., исламиста Абдельхакима Сефриуи, двух друзей злоумышленника Наима Б. и Азима Э., а также двух учеников колледжа 14 и 15 лет обвиняют в пособничестве в убийстве, связанном с терроризмом.

Еще одному другу нападавшего предъявили обвинение в участии в преступном террористическом сообществе с целью совершения теракта.

По словам главы антитеррористического отдела прокуратуры Жана-Франсуа Рикара, несовершеннолетние ученики, получившие 350 евро от нападавшего за информацию об учителе, будут находиться на свободе под судебным контролем. Все остальные обвиняемые находятся под стражей.

Теракт произошел 16 октября. Неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия случилась в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.

На следующий день Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

В посольстве РФ заявили, что предполагаемый убийца не имел отношения к России, поскольку с 2006 года жил во Франции.

