В посольстве прокомментировали причастность убийцы французского учителя к РФ

17:12
Фото: AP/Michel Euler
Предполагаемый убийца французского учителя, которым считают уроженца Москвы чеченского происхождения, не имел отношения к России. Об этом рассказал руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов, передает ТАСС.
Он отметил, что обвиняемым является Абдулах Анзоров, который родился в столице в 2002 году. В 2008 году его семья переехала во Францию.
"Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году", – рассказал дипломат, добавив, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца.
Он также подчеркнул, что Анзоров не имел никаких контактов с посольством, и преступление не имеет отношения к России.
"В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях", – заключил Паринов.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что убить учителя в пригороде Парижа мог молодой человек чеченского происхождения по имени Абдулах А.
Инцидент произошел 16 октября. Тогда неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия случилась в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.
По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.
Позднее правоохранители задержали четырех человек по делу. Все задержанные являются родственниками нападавшего, а один из них – несовершеннолетний.
Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Неустановленный преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.
Новости мира: в пригороде Парижа убили преподавателя
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