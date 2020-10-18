Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции

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Не стоит заострять внимание на национальности преступника, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Речь идет об убийстве французского учителя в пригороде Парижа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности", – написал Кадыров.

Он обвинил Францию в попытках свалить все свои проблемы на чеченцев, а также добавил, что в стране властвует вседозволенность в отношении исламских ценностей.

Кадыров подчеркнул, что обвиняемый в убийстве всего раз посещал Чеченскую республику в возрасте двух лет. При этом рос он во Франции, общался, говорил и писал на французском языке.

"Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции", – высказался глава региона.

Он добавил, что осуждает данный поступок, и выразил соболезнования родным погибшего. Также он призвал не задевать религиозные чувства верующих.

Инцидент произошел 16 октября. Тогда неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции. Трагедия случилась в 17:00 по местному времени возле учебного заведения.

По данным СМИ, убитый учитель получал угрозы от родителей своих учеников. Сообщалось, что он обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова. Неустановленный преступник сейчас мертв, его застрелили прибывшие на место трагедии полицейские.

В посольстве заявили, что предполагаемый убийца не имел отношения к России, поскольку с 2006 года жил во Франции.

