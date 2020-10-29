Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви терактом

Фото: twitter.com/cestrosi

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози счел терактом нападение с ножом на людей возле церкви. Об этом он написал в Twitter.

"Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт рядом с церковью Нотр-Дам", – написал глава французского города.

По последним данным, жертвами нападения стали два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. По сообщениям СМИ, злоумышленник обезглавил 70-летнего пенсионера и перерезал горло женщине. Еще несколько человек ранены.

ЧП произошло около 9:00 (11:00 мск). Нападавший был задержан правоохранительными органами.