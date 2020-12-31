В Чечне ответили на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил на обращение ингушских тейпов по поводу убитых в Грозном боевиков.

Он заявил, что ждет представителей ингушской общественности в четверг, 31 декабря в 11:00 в здании республиканского парламента в Грозном. Даудов заверил, что предъявят все необходимые доказательства вины мужчин.

"Но знайте, в случае если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист – есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа", – приводит слова спикера ЧГТРК "Грозный".

Представители двух ингушских кланов Тимурзиевых и Султыговых ранее записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших 28 декабря на сотрудников ППС в Грозном.

В результате атаки один полицейский погиб, еще один получил ранение, террористы были ликвидированы ответным огнем. По словам Кадырова, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.

Глава Чечни указал, что бандитами были уроженцы Ингушетии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы. В 2012 году они переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".