В Чечне ответили на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил на обращение ингушских тейпов по поводу убитых в Грозном боевиков.
Он заявил, что ждет представителей ингушской общественности в четверг, 31 декабря в 11:00 в здании республиканского парламента в Грозном. Даудов заверил, что предъявят все необходимые доказательства вины мужчин.
"Но знайте, в случае если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист – есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа", – приводит слова спикера ЧГТРК "Грозный".
Представители двух ингушских кланов Тимурзиевых и Султыговых ранее записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших 28 декабря на сотрудников ППС в Грозном.
В результате атаки один полицейский погиб, еще один получил ранение, террористы были ликвидированы ответным огнем. По словам Кадырова, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.
Глава Чечни указал, что бандитами были уроженцы Ингушетии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы. В 2012 году они переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".
Кадыров сообщил, что установлены личности террористов, напавших на полицейских в Грозном
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