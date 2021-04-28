Доктор Румянцев встретился со студентами второго меда

Фото: Ольга Макарова
Перед студентами университета имени В. И. Пирогова выступил президент Центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Доктор окончил этот университет с отличием, кроме того, он был председателем профкома. В рамках встречи молодые специалисты-медики задавали Румянцеву вопросы о его студенческой жизни, а также развитии карьеры.
Он вспомнил, как подрабатывал санитаром, помимо этого, исследовал способы лечения детей от рака.
"Понимаю, что вам хочется финансовой независимости, благополучия, что стипендия студента и оклад выпускника в медучреждении не позволяют жить так, как хочется. Это неправильно, тем более что после окончания вуза, чтобы стать хорошим врачом, выпускнику надо учиться еще от 3 до 7 лет", – отметил Румянцев.
Он также добавил, что выступает за увеличение расходов на здравоохранение и повышение заработной платы врачам.
Ранее сообщалось, что президент Центра имени Рогачева собирается выдвигаться в Госдуму. Свое решение он озвучил на собрании центра, в ходе которого обсуждались итоги послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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