В ГД предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT.
В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Сухарев подчеркнул, что пандемия коронавируса показала важность ношения СИЗ.
Он выразил мнение, что в особенности обеспечение средствами защиты важно для людей пенсионного возраста, которые, с одной стороны, больше других подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут не иметь средств на регулярную покупку СИЗ.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение СИЗ", – говорится в обращении.
Ранее вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 об эффектах ношения маски спустя год после введения масочного режима. Специалист также предположил, как долго еще придется носить средства защиты.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что осенью в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом. По словам Мишустина, срок действия регистрации лекарств от COVID-19 будет продлен, чтобы пациенты своевременно получали всю необходимую помощь и динамика заболеваемости продолжала снижаться.
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