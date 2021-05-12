Мурашко рассказал об "эпидемиологическом щите" России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

"Эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения [инфекций]. То есть локализовать, нейтрализовать – вот это основные принципы работы щита", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.

По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что проникновение опасных инфекций в Россию планируют свести к минимуму с помощью мощного "санитарного щита". Он также отметил, что сейчас необходимо усвоить уроки пандемии и сделать выводы на будущее, чтобы не повторить подобного впредь.

До этого Мурашко сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.

