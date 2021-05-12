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Москва 24

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Общество

10:35

Мишустин заявил о создании "санитарного щита" в РФ для защиты от завоза инфекций

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проникновение опасных инфекций в Россию планируют свести к минимуму с помощью мощного "санитарного щита". О его создании сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Он также отметил, что сейчас необходимо усвоить уроки пандемии и сделать выводы на будущее, чтобы не повторить подобного впредь.

"Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем послании", – сказал глава кабмина.

Мишустин выразил благодарность парламентариям за поддержку правительственного законопроекта "О биологической безопасности" и добавил, что документ создал правовые основы для развертывания такой системы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что надеется на скорейшее завершение масштабной вакцинации от коронавируса в России.

Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах "Здоровая Москва"

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