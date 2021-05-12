Мишустин заявил о создании "санитарного щита" в РФ для защиты от завоза инфекций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проникновение опасных инфекций в Россию планируют свести к минимуму с помощью мощного "санитарного щита". О его создании сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что сейчас необходимо усвоить уроки пандемии и сделать выводы на будущее, чтобы не повторить подобного впредь.
"Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем послании", – сказал глава кабмина.
Мишустин выразил благодарность парламентариям за поддержку правительственного законопроекта "О биологической безопасности" и добавил, что документ создал правовые основы для развертывания такой системы.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что надеется на скорейшее завершение масштабной вакцинации от коронавируса в России.
Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах "Здоровая Москва"
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