Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надеется на скорейшее завершение масштабной вакцинации от коронавируса в России.

"Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Эти слова прозвучали на встрече премьер-министра с членами фракции ЛДПР. В своей речи Мишустин добавил, что сейчас ведется активная работа по реализации озвученных в президентском послании задач, так что правительство рассчитывает на системное сотрудничество с депутатами от ЛДПР.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости всесторонне освещать тему вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что дезинформация и конкуренция производителей вакцин не должны наносить вред жителям планеты.