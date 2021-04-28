Свыше 4 тыс волонтеров присоединились к акции "Помощники вакцинации" в Москве с 18 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Свыше четырех тысяч добровольцев присоединились к акции "Помощники вакцинации", стартовавшей в Москве 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики.
Волонтеры помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавирусной инфекции. В числе добровольцев – люди различных профессий и возрастов. Участниками акции могут стать все желающие в возрасте от 16 до 64 лет.
"Волонтеры уже посвятили почти 25 тысяч часов поддержке жителей города и врачей на акции "Помощники вакцинации". Большинство добровольцев – студенты и школьники, участниками акции стали 53 образовательные организации города", – рассказал директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
В настоящее время участники акции помогают жителям столицы в ГУМе и фуд-молле "Депо". Добровольцы напоминают о социальной дистанции и использовании масок, а также подсказывают, как заполнять сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса.
Ранее москвичам рассказали, какие столичные НКО нуждаются в помощи волонтеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: