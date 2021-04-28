Свыше 4 тыс волонтеров присоединились к акции "Помощники вакцинации" в Москве с 18 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше четырех тысяч добровольцев присоединились к акции "Помощники вакцинации", стартовавшей в Москве 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики.

Волонтеры помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавирусной инфекции. В числе добровольцев – люди различных профессий и возрастов. Участниками акции могут стать все желающие в возрасте от 16 до 64 лет.

"Волонтеры уже посвятили почти 25 тысяч часов поддержке жителей города и врачей на акции "Помощники вакцинации". Большинство добровольцев – студенты и школьники, участниками акции стали 53 образовательные организации города", – рассказал директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

В настоящее время участники акции помогают жителям столицы в ГУМе и фуд-молле "Депо". Добровольцы напоминают о социальной дистанции и использовании масок, а также подсказывают, как заполнять сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса.

Ранее москвичам рассказали, какие столичные НКО нуждаются в помощи волонтеров.