Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Сергей Собянин объяснил, как в Москве организовано волонтерское движение. Об этом мэр столицы рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам градоначальника, помощь добровольцев была особенно актуальна в период борьбы с пандемией коронавируса. Организации и благотворительные фонды оказывали поддержку гражданам на дому.
"Социальным службам эту душевность не заменить. Поэтому мы привлекаем волонтеров, насколько это возможно", – подчеркнул Собянин.
На данный момент, как рассказал мэр, в городе сформирована единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности. В нее включены более 3,5 тысяч некоммерческих организаций. На их работу правительство Москвы в минувшем году выделило более миллиарда рублей.
"Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка, организационная, ресурсная", – уточнил Собянин.
Кроме того, некоммерческим организациям ранее передали помещения, освобожденные после реформирования городской службы занятости. Отделы переехали в МФЦ, а свободные площади не стали выставлять на аукционы аренды.
В феврале Сергей Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Мэр наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко и другие специалисты.
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